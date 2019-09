Sport & Food Village, la seconda edizione a Giardino di Roma

“SPORT & FOOD VILLAGE" 12-13-14-15 settembre 2019

FIERE ROMA in Partnership con BOMBONERA CAFFE’ torna dopo il grande successo dello scorso anno nel quartiere Giardino di Roma, dando vita ad un villaggio dedicato allo sport ed al buon cibo di strada.

All'interno dell’area verde sita in Via Massimo Troisi troverete selezionatissimi Street-Chef professionisti, provenienti da diverse parti d'Italia, a bordo dei loro Truck, ApeCar e ristoStand attrezzati per l’occasione vi delizieranno con le loro ricette tipiche. Non solo street food, nei 4 giorni potrete assistere alle performance di innumerevoli artisti di strada e giocolieri professionisti che vi stupiranno con i loro spettacoli.

Un area interamente dedicata ai bambini con laboratori, truccabimbi, bolle di sapone e tanti giochi da fare in famiglia e un piccolo luna park.

Troverete nel Villaggio 2 Ring regolamentari nei quali si susseguiranno attività sportive quali Judo, Boxe, Wrestling, Taekwondo, Thai Box e molto altro

La sera spettacoli musicali Live chiudono giornalmente l’evento ricco di contenuti per tutti i gusti.

Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da tutta Italia e non solo .

Hamburger gourmet; arrosticini di pecora abruzzesi; patata twister; frittura di pesce, alette di pollo, dolci siciliani, porchetta e piatti caciocavallo impiccato.

Saranno 4 giorni all'insegna del sano divertimento grazie al Circo Bianco, un Villaggio dedicato a tutti, grandi e piccini... e soprattutto ottimo cibo di strada.

INGRESSO GRATUITO

Giovedì 12 dalle 16:00 alle 24:00

Venerdì 13 dalle 16:00 alle 24:00

Sabato 14 dalle 16:00 alle 24:00

Domenica 15 dalle 16:00 alle 24:00

per info visita la pagina FB @Fiereroma