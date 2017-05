Sport e divertimento: da We Food parte la sfida a Beer Pong!

We Food - il modern homemade restaurant della capitale - si trasforma per una sera nel "campo di battaglia" su cui curiosi e appassionati di Beer Pong si sfideranno senza esclusione di colpi. Venerdì 26 maggio, in collaborazione con la Lega Italiana Beer Pong tutti potranno cimentarsi giocando questo divertente sport a partire dalle 22:00, accompagnati dal DJ Set di Luca Treehorn a ritmo di musica Funk, Hip Hop, Deep House e Nu Disco. Dopo averlo visto giocare in tanti film e serie TV, la moda del Beer Pong sta arrivando anche in Italia e da We Food ognuno avrà la propria occasione per farsi valere. Ma cosa è e come si gioca a questo sport così originale? Nel Birra Pong o in inglese Beer Pong, conosciuto anche come Beirut, i giocatori lanciano una pallina da ping pong da un lato all'altro di un tavolo con lo scopo di fare centro in più bicchieri posizionati di fronte all'avversario. Ogni volta che una squadra fa centro in un bicchiere dell'avversaria, un giocatore di quest'ultima deve bere birra. Vince chi fa centro in tutti i bicchieri dell'avversario per primo. Può essere giocato sia singolarmente (1 contro 1) che a squadre (2 contro 2) e vengono usati 6 o 10 bicchieri per ogni squadra. La quota di iscrizione alla serata "Beer Pong" è di 10 euro a persona, saranno garantite 2 partite a squadra (ogni squadra è composta da 2 persone) e per ciascuna partita verrà servita una birra a testa. Per chi si iscrive prima del 25 Maggio l'iscrizione ha un costo di 7 euro anziché 10!!! CON IL BEER PONG CI SI DIVERTE, NON CI SI UBRIACA. Evento Facebook: http://bit.ly/2rdoUle We Food - Via della Lega Lombarda 28abc, 00162 Roma Per info e prenotazioni Tel. 06 440 3324