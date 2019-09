Sport City: Sport per passione, è la nostra promessa!

‘Sport per passione’ è la nostra promessa.

Sport city è il luogo ideale dove poter praticare ogni forma di attività, dal movimento alla performance, dai corsi fitness ai corsi in acqua, dalla lezione singola, ai corsi speciali fino ai corsi di gruppo. Fitness, pilates, acquagym, hydrobike, striding, rowing, spinning, funzionale, pesi, personal training, group training, special class, sono alcune delle tante attività che si possono praticare presso Sport City.

L’iniziativa che Sport City intende promuovere è LIFE STYLE.

LIFE STYLE consiste nel coinvolgere sia i professionisti (le attività commerciali e le aziende), sia i clienti (o pazienti) degli stessi, affinché si pratichi una sana attività motoria, incentivata da agevolazioni speciali, di prezzo e di servizio. L’obiettivo e’ anche quello di creare una rete sinergica che favorisca i partner aderenti, con l’eventuale possibilità di utilizzare Sport City come luogo fisico e/o virtuale per condividere iniziative di carattere ludico, sociale o promozionale.

Sport City è un progetto volto alla creazione di un centro che sia insieme polo sportivo e luogo di aggregazione. Un’isola verde di 90.000 mq all’interno del parco della Selcetta, a soli 3 Km dall’Eur e a due passi dal campus Bio-Medico, all’uscita 25 del GRA. Un ambiente piacevole con attrezzature di ultima generazione e uno staff di istruttori e animatori altamente qualificati, fanno di Sport City il luogo ideale per tenersi in forma e divertirsi scegliendo tra una vasta gamma di discipline sportive. In tutti questi anni il Circolo Sport City ha organizzato i centri ricreativi estivi, per diversi anni anche come affidatario dei centri ricreativi estivi del IX Municipio ( ex XII).

I servizi che offriamo sono i seguenti:

Ristorante BBQ

Bar

2 Piscine, una da 18 mt in muratura, una da 25 mt con copertura pallone pressostatico che viene utilizzata anche come balneazione per la stagione estiva.(apertura della piscina da 50 mt prevista per la prossima stagione)

Campi da Calcio, Calcetto e Calciotto

n° 3 Campi da tennis

n° 2 Campi da beach ( apertura di n°3 campi riscaldati a terra coperti, prevista per fine Settembre)

n°2 Campi di Paddle (apertura prevista per settembre)

Campi da Paintball

Palestre

Sale fitness

Scuola danze J&G (Classica, Moderna, Contemporanea, Hip-Hop)

Accademia arti marziali WT Action (Wing Tsun)

Commando Krav Maga Spartan Academy IFS

Sport City ne ha per tutti i gusti:

- Scuola Nuoto

- Acqua Fitness

- Pesistica

- Fitness

- Danza

- Pallanuoto

- Kick Box

- Pilates

- Personal & Group Training

- Arti Marziali



ORARI: Dal Lunedì al Venerdì

07.00 -22.00

Il Sabato

09.00 -19.00

La Domenica

09.00 -17.00

INFO:

Telefono: 065061896 / 065061995 sito:

Vieni a trovarci.

Sport City, Natural Life Passion!