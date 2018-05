Sport & Ambiente al Longarina

INFO MANIFESTAZIONE:

SPORT & AMBIENTE nel PARCO LONGARINA

ubicato all’interno della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”

Via Luigi Pernier snc (fronte civico 55) – Roma Lido di Ostia

dal 16 al 20 maggio 2018



Il Comitato Regionale Lazio dell’Ente di Promozione Sportiva A.S.C. ha realizzato un progetto rivolto ad incentivare e promuovere la pratica sportiva libera e la cultura dello sport tra la natura nel contesto naturalistico del territorio laziale.



Il progetto si chiama SPORT & AMBIENTE e gode del sostegno della REGIONE LAZIO, del patrocinio del CONI Comitato Regionale Lazio, della Confederazione dello Sport nonchè della Federazione Nazionale Imprenditori Impianti Sportivi.



La manifestazione si svolgerà dal 16 al 20 maggio nel PARCO LONGARINA, ubicato all’interno della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”, e saranno coinvolti alunni delle scuole dell’obbligo e associazioni sportive per avvicinare lo SPORT e l’AMBIENTE: le attività motorie unite alle attività didattiche, con il supporto di biologi, sono il mix perfetto per far avvicinare i bambini e i ragazzi a questi due argomenti così importanti.



Le giornate del 19 e 20 maggio saranno particolarmente intense: tante le associazioni sportive che interverranno per promuovere lo sport in tutte le sue forme. Dagli sport a rotelle alle bocce, dai giochi di carte al lancio tecnico di precisione come attività propedeutica alla pesca a mosca, dalla ginnastica artistica al mini golf fino alla danza del ventre, al Nordic Walking, al lancio del vortex e tanto altro ancora!



Le attività del weekend sono aperte a tutti: vi aspettiamo numerosi!

Gallery