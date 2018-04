Spoiler! al Teatro Elettra

Sabato 14 e domenica 15 aprile ritorna al Teatro Elettra, in via Capo d’Africa 32 a Roma, "Spoiler!", spettacolo con Claudio Boschi, Vittorio Ciardo e Francesca Antonucci. La regia è firmata da Boschi su testo di Luca Luongo.

Lo spettacolo racconta di due coinquilini, Antonio e Luca, dal carattere opposto. Antonio è un giovane che si barcamena tra stage e tirocini sottopagati; è una persona precisa, puntuale e ordinata. Di carattere soffre di una malcelata insicurezza che lo porta a essere molto timido, specie con le donne. Luca è il suo esatto opposto: è uno scrittore che ha avuto la fortuna di esordire precocemente. Estroverso, caotico e dotato di un umorismo molto particolare, gigioneggia come i suoi personaggi.

Quando Antonio confida all’amico di essersi innamorato di Debora, una sua collega, ragazza decisa e indipendente, Luca lo convince di essere in grado di poterlo aiutare a scrivere la sua ‘storia’ con la ragazza proprio come farebbe con i suoi personaggi… dandogli addirittura degli spoiler – le anticipazioni sulla trama – su ciò che accadrà con lei. E il disastro, ovviamente, è dietro l'angolo...!

«Lo spettacolo – spiega il regista nelle sue note – vuole raccontare l'incontro tra ordinario e straordinario, in un'ottica di sano gioco teatrale e di racconto: Luca sembra scrivere proprio ciò che accade all'apertura del sipario, ma è un gioco che reggerà fino alla sua chiusura? Basterà a lenire le paure di Antonio? Non sarà un gioco pericoloso per Debora? Vorremmo – conclude – riuscire a descrivere tutto questo mantenendo un equilibrio quasi funambolico su quella linea che delimita l'attore e il personaggio, il palco e il pubblico.»