Spoiler! al Teatro Elettra. Due coinquilini, Antonio e Luca, non potrebbero essere più diversi.

Antonio è un neolaureato che si barcamena tra tirocini e stage sottopagati. È un ragazzo molto preciso, puntuale e ordinato. Di carattere soffre di una malcelata insicurezza che lo porta a essere molto timido, specie con le donne.

Luca è il suo esatto opposto. È un autore teatrale che ha avuto la fortuna di esordire precocemente. Estroverso, caotico e dotato di un umorismo molto particolare, gigioneggia come i suoi personaggi. Antonio e Luca sono molto amici, per cui il primo ne sopporta le estrosità, tipo usarlo per impostare i suoi personaggi e provare con lui, nella vita reale, le gag dei suoi testi.

Quando Antonio confida all’amico di essersi innamorato di Debora, una sua collega, ragazza decisa e indipendente, Luca lo convince di essere in grado di poterlo aiutare a scrivere la sua storia romantica proprio come farebbe con i suoi personaggi… dandogli addirittura degli spoiler – le anticipazioni sulla trama – su ciò che accadrà. Ed è qui che nascono i problemi…



Gli attori.

Gli attori Claudio Boschi e Vittorio Ciardo hanno già lavorato con l’autore Luca Luongo per lo spettacolo La vita privata di Sherlock Holmes, che nell’ottobre 2015 ha aperto la stagione del Teatro San Paolo Ostiense 190 di Roma diretto da Ester Cantoni. A loro si aggiunge l’attrice Francesca Antonucci.