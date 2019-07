"Spoiler!" di nuovo in scena al Marconi Teatro Festival

"Spoiler!" torna straordinariamente in scena al Marconi Teatro Festival 2019. Visto il successo di pubblico della prima (e originariamente unica prevista) replica dello scorso 8 luglio, la direzione del teatro ha eccezionalmente voluto nuovamente lo spettacolo della compagnia Lu.Pa. nel cartellone del festival estivo. In scena, martedì prossimo, Leonardo Conte, Marco Patania e Francesca Cannizzo su testo di Luca Luongo, la regia è dell’autore stesso. Le musiche sono di Boklà.



La trama, ricordiamo, si incentra su Antonio e Luca, due personaggi molto diversi. Antonio è un neolaureato che si barcamena tra tirocini e stage sottopagati. È un ragazzo molto preciso, puntuale e ordinato. Di carattere soffre di una malcelata insicurezza che lo porta a essere molto timido, specie con le donne. Luca è il suo esatto opposto. È un autore teatrale che ha avuto la fortuna di esordire precocemente. Estroverso, caotico e dotato di un umorismo molto particolare, gigioneggia come i suoi personaggi.

Quando Antonio confida all’amico di essersi innamorato di Debora, una sua collega, ragazza decisa e indipendente, Luca lo convince di essere in grado di poterlo aiutare a scrivere la sua storia romantica proprio come farebbe con i suoi personaggi… dandogli addirittura degli spoiler – le anticipazioni sulla trama – su ciò che accadrà. E il disastro è dietro l'angolo.



L'appuntamento è per martedì 16 luglio alle ore 21:00 al Teatro Marconi.