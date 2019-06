Arriva "Splash Zone" a Luneur Park

Acquascivoli, giochi d’acqua e area relax: nel Giardino delle Meraviglie del Luneur Park un altro incantesimo si è realizzato. Con l'arrivo del caldo, infatti, il parco divertimenti dell'Eur ha preparato una rinfrescante e travolgente novità.

Da sabato 22 giugno il laghetto nel cuore del Parco, circondato da magnolie e fiori colorati, si trasforma nel più Grande Parco Giochi Acquatico di Roma!

Un castello incantato emergerà dalle acque limpide per offrire il fresco divertimento di piroettanti acquascivoli e spumeggianti giochi d’acqua. E’ qui che i bambini di ogni età potranno lanciarsi nel folle divertimento tra sali scendi, loop da capogiro, spirali, schizzi e spruzzi.

Una Splash Zone coloratissima ed entusiasmante, oltre 2500mq di fresco divertimento per bambini da 2 a 12 anni con 6 irresistibili acquascivoli che tra onde, spirali e curve regaleranno uno spasso senza fine ai bambini di ogni età. Ombrelloni e confortevoli sdraio faranno da sfondo ai momenti di relax di tutta la famiglia per un’estate no stress!!

Questa estate ti aspettano tante fresche sorprese da vivere insieme agli amici e alla famiglia, immersi nel verde della natura, rinfrescati dalle acque della Splash Zone e circondati dalla magia di Giostre e Giochi del Luneur Park!

Prepara telo, costume, braccioli e infradito e corri a trovarci…e se dimentichi qualcosa noi abbiamo tutto ciò che ti occorre! Non serve andare lontano per sentirsi in vacanza… Dal 22 Giugno vieni a fare Splash insieme a noi!

PREZZI SPLASH ZONE (validi fino al 30 settembre 2019)*

Ingresso al Parco + Splash Zone (senza Giostre): 12,50€

Ingresso al Parco + Giostre illimitate + Splash Zone: 22,50€

Pacchetto Famiglia X3 che include ingresso al Parco + Giostre illimitate + Splash Zone 59€

Pacchetto Famiglia X4 che include ingresso al Parco + Giostre illimitate + Splash Zone 78€

Pacchetto Famiglia X5 che include ingresso al Parco + Giostre illimitate + Splash Zone 97€

*I prezzi dei biglietti si intendono per persona. Hanno diritto alla gratuità i bambini al di sotto di 80cm. I prezzi dei biglietti e dei Pacchetti Famiglia si riferiscono al solo utilizzo nella giornata di accesso al Parco e includono l’utilizzo di ombrellone e sdraio fino ad esaurimento.