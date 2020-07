Splash Zone del Luneur Park

Il più grande parco giochi acquatico di Roma aspetta i bambini di tutte le età per un fresco divertimento in totale sicurezza, tutti i giorni dalle 10 alle 17 con tanti giochi d’acqua e solarium nel verde.

Una distesa d’acqua di oltre 2100 mq, dove giocare e spassarsela allegramente con il giusto distanziamento interpersonale. Al centro della vasca spicca il coloratissimo Castello di Acquaria, vincitore del Parksmania Award come nuova attrazione del 2019. I bambini di ogni età possono lanciarsi da 6 irresistibili acquascivoli e cimentarsi tra curve, spirali e giochi d’acqua o anche solo restare a mollo e sguazzare nell’acqua limpida, profonda al massimo 60 cm. A bordo vasca, un solarium di 1500 mq e oltre 60.000 mq di giardino accolgono i genitori in cerca di tintarella o di ombra refrigerante nel verde della natura. Tante le sdraio e gli ombrelloni disseminati anche tra i vialetti, i prati e gli alberi ad alto fusto del Parco.

All’ora di pranzo è possibile mangiare all’ombra delle magnolie o sotto il simpatico sguardo del Brucomela scegliendo tra diversi menù sempre di ottima qualità e molto convenienti.

Finalmente è arrivato il momento di preparare costume, braccioli e infradito e correre a vivere l'estate ricca di divertimento e in piena sicurezza. Non serve andare lontano per sentirsi in vacanza, puoi fare Splash al Luneur Park!

BIGLIETTI SPLASH ZONE

Orario: 10:00/17:00

Infrasettimanale 12,50 euro a persona.

Per i lettori di Roma Today 10 euro

Week end e Festivi: 15,00 euro a persona

PROMO SPECIALE* per i Lettori di Roma Today: Biglietto per la Splash Zone nei giorni infrasettimanali a 10,00 Euro invece di 12,50 euro usando il codice RMTODAY. Acquista on line: scegli la data che ti interessa, seleziona il numero di biglietti che desideri e nel carrello, prima di pagare, inserisci il codice RMTODAY per avere lo sconto. *Promo valida solo acquistando on line per i giorni infrasettimanali, entro il 31 luglio 2020, non cumulabile con altre offerte in corso.

Sdraio e ombrelloni sono inclusi nel biglietto di ingresso, fino ad esaurimento. Le giostre del Parco sono chiuse nelle ore diurne e aprono alle 17:00 con un biglietto diverso. I biglietti sono contingentati e a data fissa, è fortemente consigliato acquistare on line.

