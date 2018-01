Se per caso, in mezzo alla settimana, vi venisse voglia di trascorrere una serata con musica live dove è possibile ballare ma anche sorseggiare cocktails in pieno relax, ma anche scrutare abiti vintage nel corner, il Monk ha la serata che fa al caso vostro e si chiama

SPIRIT SOCIAL NIGHT - Wednesday Night Hop

Il #MONK si animerà con le note dei migliori musicisti romani (e non solo) e sarà pronto ad ospitare tutta la comunità Lindy - ma anche gli appassionati di Jazz!

Per il III appuntamento il liv di un quartetto speciale:

● ● ● SARA LONGO & HER JAZZMEN ● ● ●

● Sara Longo - voce

● Gino Cardamone - Chitarra

● Giuseppe Talone - Contrabbasso

● Antonio Marianelle - Batteria



>>> h20.45 // Salotto di MONK

Serie A TIM ● ● U.C. Sampdoria - AS Roma ● ●

diretta dal campo