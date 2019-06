Spider-Man: Far From Home in anteprima il 7 luglio a Cinecittà World

Voglia di Cinema? Ci pensa Cinecittà World!

Domenica 7 Luglio alle ore 18, il Teatro 1 ospita l’Anteprima di Spider-Man – Far From Home.

Se sei un appassionato Marvel o dei supereroi non puoi perdere l’occasione di goderti la storia e i colpi di scena del film nella splendida cornice del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma.

La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco fino ad esaurimento posti, accreditandosi presso il Cinecittà Shop a partire dalle 11.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Come arrivare: Cinecittà World si trova a Roma in Via di Castel Romano, dal Grande Raccordo Anulare uscita 26 - S.S. 148 Pontina, poi uscita "Castel Romano". MAGGIORI INFORMAZIONI

Biglietto: compreso con l’ingresso al Parco; ACQUISTA QUI

Orari ed eventi Parco Luglio