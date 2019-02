Spettacolo teatrale "Storia di Anna la pazza"

Continua il tour romano di Marco Valeri con “Storia di Anna la Pazza”, Sabato 9 Marzo alle ore 21.00 a RomaTeatri via Gina Mazza, 15. (zona Ponte Mammolo)



L’attore accompagna lì dove la realtà e la fantasia si danno la mano e creano una tela multitonale. Ci si trova di fronte ad un quadro, in cui, nella struttura della vicenda, l’elemento principale e di base di fatti concreti e reali, è immerso e fuso in un mondo colorato e colorante, dove tutto sembra possibile perché proprio nell’insieme prende forma e vita.

Le figure che si incontrano nella vicenda sembra conoscerle da sempre, e ciò permette un incontro fra narratore e pubblico, in cui sembra quasi che ognuno dei presenti diventi scrittore di alcune parti della vicenda, se non di tutta la storia. C'è il taccagno, il frate, il padrone che è padrone di ogni cosa, e quelle persone semplici poi, i contadini che dialogano col mondo, col cielo, coll’acqua, i frutti ecc..



Prenotazione obbligatoria

petracheng@yahoo.it

338.3609134