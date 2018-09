Sabato 22 settembre alle 16 ci sarà lo spettacolo per bambini "Il Piccolo Principe" della compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro ed Elisabetta di Giambattista.



presso Roma Teatri Via Gina Mazza 15



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti. È adatto ai bambini dai 3 anni in su. Il costo è di 6 euro (+ tessera annuale di 2 euro solo per gli adulti).



per prenotazioni e info: 338.3609134 petracheng@yahoo.it





Fascia di età:



24 mesi - 8 anni





6€ a persona + 2€ di tessera annuale solo per gli adulti