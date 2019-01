"Il Piccolo Principe" a Ponte Mammolo

Sabato 2 febbraio alle 16, presso RomaTeatri (Ponte Mammolo) va in scena lo spettacolo per bambini “Il Piccolo Principe”.



La storia inizia con un pilota che precipita con il proprio aereo e incontra un bambino che dice di essere il principe di un asteroide. Il piccolo Principe durante il viaggio nello spazio incontra personaggi strani che però gli insegnano tante cose. E’ una fiaba che passa dal sogno alla realtà…



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Il Piccolo Principe

della compagnia teatrale Bolle Spaziali

con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro ed Elisabetta di Giambattista



Durata: 50 minuti

Età: 2-10 anni

Costo: 7 euro + 2 euro di tessera annuale (solo per gli adulti)

Prenotazioni: 3383609134 | petracheng@yahoo.it

Link: https://www.facebook.com/PetraChengLab www.petrachenglab.it