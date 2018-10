Spettacolo Teatrale per bambini "Il Piccolo Principe" al Giokificio, a cura della compagnia "Bolle Spaziali" di Tina Angrisani con Jano Di Gennaro ed Elisabetta Di Giambattista



all’interno della ludoteca





Costo € 7 genitori - € 14 bambini (teatro + 1 giro nel parco avventura o ingresso ludoteca 30 minuti) - fratelli 12 € PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti.



Per info e prenotazioni

3383609134 petracheng@yahoo.it

Fb petrachenglab



I prossimi appuntamenti:

domenica 28 ottobre ore 11 "Spettacolo di Halloween"



Fascia di età: da 2 anni in su

