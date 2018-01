Spettacolo teatrale per bambini "Il Gigante Egoista" della compagnia "Bolle Spaziali" con Tina Angrisani, Giulia Balbi e Jano Di Gennaro.

sabato 13 gennaio 2018 ore 16

prezzo 6 euro (+ tessera di 2 euro solo per gli adulti)

presso Roma Teatri Via Gina Mazza 15 (Ponte Mammolo)





Spettacolo tratto dalla fiaba immortale di Oscar Wilde: è la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché è egoista e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè.

Costruisce un muro dietro il quale c’è il suo magnifico giardino pieno di alberi e fiori, i bambini saranno costretti a giocare per strada in mezzo alle macchine e allo smog. Passano i mesi e lui vede fiorire i giardini dei vicini, arrivare la primavera e nel suo invece c’è solo freddo ed inverno. Quindi si rende conto che solo rompendo il muro e facendo giocare i bambini nel suo giardino la primavera sarebbe arrivata.

Allora il gigante ed i bambini lo distruggono e giocheranno sempre nel giardino….il gigante da egoista diventa buono.



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti.



per prenotazioni e info:338.3609134 petracheng@yahoo.it 3289393138

per bambini dai 3 anni in su

