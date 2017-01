E fuori piove al Teatro Tordinona

E FUORI PIOVE Dal 24 al 29 gennaio ore 21 (domenica ore 18), al Teatro Tordinona, andrà in scena E Fuori Piove produzione Le Rune Teatro che vedrà protagonisti i due attori Filippo Mantoni e Michele Nardi. E Fuori Piove nasce da un lavoro di studio svolto su vari testi: "La lezione" e "Delirio a due" di Ionesco; "Aspettando Godot" e "Finale di Partita" di Beckett; "Carini ma un po' nevrotici" di Nicolaj. Da questi testi, inframezzati dalla scrittura degli stessi attori, anche registi dello spettacolo, ormai più di un anno fa, è nato un testo giocato sugli stilemi del Teatro dell'Assurdo, un esercizio di stile che su una nuova storia. Dopo un anno di fermo dello spettacolo, E Fuori Piove torna con lo stesso titolo, ma con una drammaturgia completamente indipendente dai Maestri cui gli scrittori ed attori si erano ispirati, componendo un testo a tutti gli effetti proprio. Lo spettacolo metterà in scena la storia di due uomini che, tra dialoghi bizzarri, incomprensioni e momenti di tensione, saranno messi di fronte ad una scelta che potrà cambiare la loro vita. Una scelta che, ogni giorno, ognuno potrebbe prendere. "Drammaturgia contemporanea, E Fuori Piove porta in scena la storia di due uomini, Daniel e Albert, che sono costretti a una convivenza forzata. I motivi si intuiscono ma non sono del tutto chiari, mai…fino alla fine. Daniel si ritrova fortuitamente in un tugurio all'apparenza disabitato, il cui proprietario è Albert, che si è isolato dal mondo esterno. Smarrito e frastornato, Daniel cerca di sondare Albert, ma la comunicazione tra i due è difficile, quasi impossibile. A causa di una fantomatica incessante pioggia però Albert non vuole assolutamente che Daniel esca di casa. Forse ad entrambi fa comodo restare insieme, ma fino a quando Daniel sopporterà le imposizioni del padrone di casa? Fino a quando le stranezze dell'uno troveranno appoggio sull'incertezza dell'altro?" Per info e prenotazioni Teatro Tordinona Via degli Acquasparta, 16 Tel. 06 700 49 32