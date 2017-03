Il 1° e 2 aprile l'associazione SpamLife e Teatroinscatola metteranno in scena gratuitamente lo spettacolo teatrale di improvvisazione "Algoritmi", in occasione dell'evento di solidarietà "Insieme per il bene comune - Good Deeds Day" che si svolgerà a Roma dal 31 marzo al 2 aprile. L'appuntamento è sempre alle 20.30 a Lungotevere degli Artigiani 12/14. "Algoritmi" è uno spettacolo performance con la regia di Vittorio Pavoncello. "Tutti insieme potrebbe anche essere il titolo di questo algoritmo che vede Vittorio Pavoncello dirigere in scena autori, pittori, poeti, musicisti in improvvisazione recitate e musicate sui temi: migrazioni, cambiamenti climatici, vero o falso", spiegano gli organizzatori. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando l'apposita form nella scheda dell'iniziativa: https://goo.gl/HSq05i Per informazioni: 06.44702178 - 06.491340 - benecomune@volontariato.lazio.it