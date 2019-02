Spettacolo teatrale per bambini "Pippi Calzelunghe"

Sabato 2 marzo alle 16, presso RomaTeatri - Via Gina Mazza, 15 (Ponte Mammolo) va in scena lo spettacolo per bambini "Pippi Calzelunghe". Chi non conosce le avventure di Pippi Calzelunghe, una vivace bambina da un carattere esplosivo e pieno d’energia?

La versione dell'eroina sarà molto particolare: verrà rappresentata mediante quadri. Nel primo vedremo Pippi ed i suoi inseparabili amici il cavallo bianco e la scimmietta. Poi interverranno i suoi amichetti e compagni di avventura che la vorrebbero convincere, invano, a frequentare la scuola. Ma Pippi ha un carattere ribelle e deciso con dei poteri straordinari ed una forza sovrumana.

Nell’ultimo quadro riabbraccerà il padre, il pirata Calzelunghe.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione. A cura della compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro ed Elisabetta di Giambattista



Durata: 50 minuti

Età: 2-10 anni

Costo: 7 euro + 2 euro di tessera annuale (solo per gli adulti)

Prenotazioni: 3383609134 | petracheng@yahoo.it



Gallery