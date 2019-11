Spettacolo Teatrale per bambini "Mario Vs Capitan A"

Se ami essere libero/a "Mario Vs Capitan "A" ti piacerà!! … se in più ami ridere "Mario Vs Capitan A" ti farà liberare tanti sorrisi!!!



Mario è un simpatico giocoliere che gira per il mondo rallegrando le vite delle persone con il suo spettacolo, divertendo e facendo sorridere i suoi spettatori con grande ingegno e comicità … ma una certa volta durante il periodo natalizio la legge lo vieta e "Capitan A" viene incaricata di fermare l'esibizione; ma il nostro giocoliere Mario si ribella … cosa farà il Capitan A? Come finirà il nostro simpatico personaggio? Questo spettacolo della comedia dell'arte contemporánea è in difesa della libera arte di strada.

Gli spettacoli del Circomare Teatro narrano le vicende di nuove maschere ispirate alla contemporaneità ma, nelle partiture vocali e fisiche, legate alla tradizione. Si riprende la "Commedia all'improvviso" dei comici dell'arte del XV° secolo con l'intento di contestualizzarla alla società contemporanea.



Con Alessandra Cappuccini e Mario Umberto Carosi

Drammaturgia, musica e regia: Mario Umberto Carosi

Fascia di età: 24 mesi - 10 anni

7 euro+ 2 euro di tessera annuale

Prenotazione obbligatoria



3383609134

petrachengromani@gmail.com

http://petrachenglab.it/

