Sabato 16 novembre 2019, alle 16.30, a Roma Teatri (Ponte Mammolo) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "I Fagioli Magici"” a cura della compagnia “Bolle Spaziali”.



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



"I fagioli magici", è un riadattamento di "Jack e la pianta di fagioli" (Jack and the Beanstalk), un racconto popolare inglese diffuso in Gran Bretagna e Stati Uniti. Ne esistono numerose varianti, ed è nota con diversi titoli; in italiano "Jack" diventa talvolta "Giacomino". Il racconto è conosciuto anche con il titolo Jack e il fagiolo magico. Narra la storia di Giacomo ed una zia incontentabile. Grazie a tre fagioli magici riusciranno a risolvere i loro problemi di povertà? Venite a scoprirlo con noi!



Durata: 50 minuti

da 2 anni in su

Costo: 7 euro + 2 euro di tessera annuale (solo per gli adulti)

Prenotazione obbligatoria: 3383609134 | petracheng@yahoo.it

Link: www.petrachenglab.it

https://www.facebook.com/PetraChengLab



con Tina Angrisani, Elisabetta di Giambattista e Davide Donato

