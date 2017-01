Spettacolo su Pier Paolo Pasolini alla libreria "La Pecora Elettrica"

Dopo il grande successo del 2015, l'Associazione Appercezioni annuncia una nuova edizione del progetto "Le Arti si sFogliano" sostenuto e promosso dalla Regione Lazio nell'ambito del bando "Io Leggo": undici eventi multiartistici che da gennaio a luglio 2017 toccheranno diversi Comuni, coinvolgendo piccole librerie, biblioteche, teatri, università e location storiche. Il primo evento si terrà domenica 29 gennaio 2017 alle 19 in uno spazio nella periferia di Roma, Centocelle, dove due giovani hanno aperto la libreria caffè "La pecora elettrica" (via delle Palme 158), luogo dalla calda accoglienza che include testi di case editrici indipendenti e non, e prodotti tipici per lo più biologici, che saranno offerti proprio al termine della serata. Dopo la conferenza stampa delle 18.30 avrà luogo lo spettacolo "Ripensando Pier Paolo Pasolini" scritto e diretto da Federica Altieri, letto ed interpretato dall'attrice Maria Letizia Gorga con musiche originali di Marcello Allulli al sax, Ermanno Baron alla batteria e Gino Maria Boschi alla chitarra. Dalle "Ceneri di Gramsci" agli "Scritti Corsari", dagli "Scritti luterani" ai discorsi scritti per PCI e per il Partito Radicale: attraverso gli scritti di Pasolini sarà delineato un percorso che evidenzia il pensiero politico dell'autore, l'espressione delle sue idee, dei suoi valori, il suo ruolo attivo rispetto alla società nella continua ricerca di mutarne il corso e criticando aspramente il ruolo passivo che invece stava assumendo nei suoi confronti la collettività. Il tutto, attraversato dalla sua poesia, dal suo lirismo e dalle sue canzoni. Pasolini aveva paura di una possibile fossilizzazione della società, nella trasformazione degli intellettuali da critici a cantori: saranno così sfogliati i suoi presagi, aiutati dagli straordinari artisti della performance.