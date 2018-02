Sfoghi…d'artificio al Teatro Cyrano

Sabato 10 marzo 2018 alle ore 21,00 al Teatro CYRANO Via S.Maria Mediatrice 22 MARCO TODISCO debutterà con lo spettacolo “Sfoghi d’Artificio” scritto e diretto da Mario Scaletta. In scena anche domenica 11 marzo ore 18.00.

Marco è un attore diciottenne che sogna di divertirsi con il pubblico facendo uno spettacolo allegro e divertente . La sera della prima si accorgerà che realizzare un sogno è molto più difficile del previsto. Durante lo spettacolo scopre sempre con maggior ansia che il suo sogno a causa di uno strano analista e un personaggio non previsto dal copione, interpretato dallo stesso Mario Scaletta, che vede solo lui si sta trasformando in un incubo. Cercando di trovare una soluzione darà libero sfogo al suo inconscio. La sua paura darà luogo ad una esilarante confessione che lo porterà a scontrarsi con tutto e tutti. Marco è un giovanissimo attore che sogna di divertirsi insieme al pubblico facendo uno spettacolo allegro divertente. Ma in questo spettacolo si divertirà solo il pubblico…

Marco Todisco pupillo di ENRICO BRIGNANO, accanto allo stesso sia teatralmente che televisivamente, ormai raggiunta la maggiore età, sveste i panni del “bambino” per vestire quelli da adulto in una commedia che metterà alla prova le sue qualità artistiche. Un testo e una regia di eccezione quella di Mario Scaletta (autore dei testi di Enrico Brignano) che si “presta” come spalla per completare il quadro dello spettacolo.

Vicino a Marco Todisco una bambina Sofia Satta dal talento naturale completerà il cast dello spettacolo.