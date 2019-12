Sabato 14 dicembre e Domenica 22 dicembre alle 16.30, presso Roma Teatri (zona Ponte Mammolo) ci sarà lo spettacolo per bambini "Favola di Natale" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali,con Tina Angrisani, Giulia Balbi e Jano Di Gennaro.



È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale. Grazie all’aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti che offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Lo spettacolo, rivolto ai bambini dai 2 ai 10 anni, ha la durata di 50 minuti.



Prezzo: 7 Euro + 2 Euro di tessera annuale (solo per gli adulti)



Prenotazione obbligatoria

su www.petrachenglab.it

petracheng@yahoo.it 338 3609134