Sabato 16 marzo alle 16.30 all'Accademia d'Arte dei bambini - via Giovanni de Agostini 71-73 (Pigneto) ci sarà lo spettacolo di burattini Montessoriano.



È uno spettacolo di burattini ideato per i bambini più piccoli della fascia 0-4 anni che, insieme ai loro genitori, potranno prendere parte attivamente alla preparazione e alla messa in scena di una fiaba e di un racconto che ha per protagonista un bambino loro coetaneo. Un teatro dove divertirsi, identificarsi, sentirsi partecipi e tornare a casa con qualche risposta in più e qualche domanda in meno.



Per bambini da 0 a 4 anni.

Durata:50 minuti

Prezzo: 15 euro a famiglia

