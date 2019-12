Spettacolo + cena con Teatro delle Ariette

Lo spettacolo è fatto di pochi, semplici elementi. Una lettera. Una focaccia. Un uomo e una donna. La campagna e il teatro. Tutto quello che so può essere niente. E il grano? Alle soglie dei sessant’anni, qualcosa si è dovuto pure avere imparare, qualcosa sapere, e questo qualcosa non si può tenere per sé, perché si fa teatro.

Forse che il grano non interessa più nessuno… e forse neanche il teatro… eppure continuiamo a nutrirci di pane… e tu, spero, verrai a teatro… in fondo… tutto il teatro della Compagnia… non è altro che una lunga lettera… indirizzata a un unico destinatario… lo spettatore.



Apericena in piedi: focacce con formaggi, salumi e verdure… e vino!



Spettacolo per 50 persone a sera. Prenotazione obbligatoria.



Biglietto con cena 20€

Per info: 06 69426 222‬, 06 69426 277‬

promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it