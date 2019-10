Spettacolo per bambini "Les chansons del Circomare"

E' uno spettacolo interattivo dedicato ai bambini che darà una spruzzata di energia pura nello stile di un vecchio circo ambulante per sorprendere e stupire con semplicità.



Brevi pezzi musicali teatralizzati con l'uso della clownerie, della giocoleria e di diversi strumenti musicali. Lo spettacolo è particolarmente adatto ad avvicinare il pubblico dei bimbi al teatro e allo spettacolo in genere: le canzoni sono brevi momenti spettacolari molto intensi che catturano l'attenzione con elementi semplici e con la fanciullezza eterna dei clown in scena. I protagonisti saranno pagliacci dispettosi, furbi, ingenui, sbadati, precari, piagnucolosi, entusiasti.



Il progetto nasce dell’idea che quello che viene vissuto durante la infanzia determina il resto della vita. Essere bambino è essere illusione.



Gli spettacoli del Circomare Teatro narrano le vicende di nuove maschere ispirate alla contemporaneità ma, nelle partiture vocali e fisiche, legate alla tradizione. Si riprende la “Commedia all’improvviso” dei comici dell’arte del XV° secolo con l’intento di contestualizzarla alla società contemporanea.



Con Alessandra Cappuccini, Mario Umberto Carosi e Luisa Ciavattini

Drammaturgia, musica e regia: Mario Umberto Carosi



7 euro+ 2 euro di tessera annuale

