“SENZAPAROLE: L'Opera come non l'avete mai ascoltata” è il titolo dello spettacolo musicale che l’Associazione Résonnance Italia offrirà sabato 22 settembre alle ore 16:00, presso il Centro Anziani “Salvo D'Acquisto” in Via Diomede Marvasi 2, a Roma. Brani dell'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, significativi dal punto di vista musicale e drammaturgico, appositamente selezionati e trascritti per un ensemble solo strumentale diretto da Luca Belloni (nuovo Direttore Artistico dell’associazione e autore dei testi esplicativi recitati tra un numero e l’altro) e accompagnati da una voce narrante.



L'appuntamento, realizzato con il contributo della Regione Lazio, è presentato da Résonnance Italia, organizzazione non-profit fondata dalla celeberrima pianista Elizabeth Sombart. L’associazione è nata per “portare la musica là dove non arriva” secondo il suo progetto fondante, musicale e umanitario, sostenuto dalla Fondazione Roma prima e dalla Fondazione Terzo Pilastro oggi, entrambe presiedute dal Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele.



SENZAPAROLE si affianca al lavoro quotidiano di Résonnance Italia, ovvero ai concerti che, con l'aiuto degli artisti delle sette filiali nel mondo, l’associazione offre agli ospiti delle strutture socio-assistenziali come ospedali, carceri, case di riposo.



Obiettivo anche di quest'ultimo concerto, in linea con lo spirito dell'associazione, è permettere alle persone più bisognose di godere delle arti e più in generale della cultura, attraverso iniziative di solidarietà.



La scelta di proporre la selezione da Rigoletto in forma di lezione-concerto è concepita appositamente per accompagnare nell’ascolto un pubblico dotato di qualsiasi tipo di preparazione musicale e culturale, nella convinzione che la fruizione della musica sia profondamente consolatoria e agevoli l'inclusione sociale.



Lo stesso spettacolo sarà riproposto sempre sabato 22 settembre ma alle ore 19:30 nella sede dell'associazione Résonnance Italia in Largo Cristina di Svezia 17, a Trastevere, accanto all’Orto Botanico. L’esecuzione sarà affidata all’Ensemble Résonnance formato da Emmanuela Susca al flauto, Claudio Miotto e Fabio Bonora al clarinetto/clarinetto basso, Michele Zappaterra al pianoforte e Luca Belloni alla direzione. L’Ensemble sarà affiancato da Francesca Ceccarelli in qualità di Voce recitante.



Per entrambi gli spettacoli l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

