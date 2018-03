Speciale Woodstock. Enzo Pietropaoli Wire Trio

Primo appuntamento con Speciale Lezione di Rock “in Jazz”, tre appuntamenti speciali dedicato alla musica afroamericana con concerto dal vivo. La madre di tutti i festival sta per compiere 50 anni. Ernesto Assante e Gino Castaldo ripercorrono i momenti più belli della più grande festa di “pace, amore e musica”.

L’appuntamento coincide con l’uscita del nuovo album di Enzo Pietropaoli che ha deciso di riproporre in chiave contemporanea alcune tra le pagine più significative di un evento epocale e irripetibile come quello che nell’agosto 1969 ha rappresentato l’apice della cultura hippie, e non solo nella sua accezione musicale. “Woodstock reloaded” non vuole essere solo una proposta di “cover” ma una rilettura originale, appunto una sorta di “aggiornamento” di quelle lontane emozioni che tenga in considerazione tutto ciò che è successo in musica da allora, dunque una sorta di contenitore all’interno del quale dovranno armonizzarsi il tributo a quell’avvenimento e l’evoluzione del linguaggio musicale da allora ad oggi.

Gli artisti presi in considerazione rappresentano, nell’immaginario di Pietropaoli, le punte più significative di quei quattro giorni, a volte per ragioni musicali, a volte di costume, a volte per come hanno rappresentato quel movimento culturale, tra gli altri : Santana, The Who, Janis Joplin, Joan Baez, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Sly And The Family Stone, Jimi Hendrix.