Speciale San Valentino: amori e passioni nell’Antica Roma

Lo splendido scenario dei Fori imperiali farà da sfondo ad una speciale serata di San Valentino, accompagnata dagli amori, gli intrighi e le passioni di alcuni dei personaggi più celebri dell’antica Roma.



Partendo dal Campidoglio si scenderà verso una delle più belle vie della capitale: via dei Fori Imperiali. Affacciandoci sui Fori e con il Colosseo sullo sfondo si rievocheranno gli splendori, le glorie e i trionfi dell’Impero romano ma non solo.



Si conoscerà il sincero amore dell’imperatore Antonino Pio per la moglie Faustina; i tradimenti di Faustina minore, moglie di Marco Aurelio; la passione di Cesare per l’affascinante Cleopatra; gli intrighi e la bellezza leggendaria di Poppea, seconda moglie di Nerone e tanto altro!



Appuntamento h. 19:00 in Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio (termine della visita: Colosseo).



Costo visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida: 12€ , 6€ minori di 18 anni, minori di 10 anni € 2,00 per il noleggio della radioguida (facoltativo) .



Durata: 2 ore



Per prenotare mandatre una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico; oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351.

In alternativa potete chiamare i numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp). Prenotazione obbligatoria.