Speciale Moon Watch Party al Parco astronomico di Rocca di Papa

Occhi puntati sulla Luna venerdì 19 ottobre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa in occasione dello speciale Moon Watch Party. L’evento, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), delegazione dell’Unione Astrofili Italiani, rientra nell’ambito dell’International Observe the Moon Night (InOMN), l’iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale. L’InOMN è organizzata da numerosi enti di ricerca, associazioni, scienziati ed educatori, tra i quali: la NASA, Planetary Science Institute, Astronomical Society of the Pacific, CosmoQuest, Science Festival Alliance, Night Sky Network ed è promossa in Italia dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani.



Il pubblico in visita al Parco astronomico “Livio Gratton” potrà scoprire le caratteristiche fisiche della Luna, la sua genesi, le missioni spaziali passate e future e tutte le curiosità ad essa relative grazie alle numerose attività in programma per adulti e bambini. Alle ore 21:00 si terrà per i più piccoli e i loro accompagnatori una conferenza divulgativa sulla vita degli astronauti e le missioni eseguite sulla Luna. Utilizzando un approccio metodologico basato sulla scoperta, l’esperto divulgatore dell’ATA Fabio Fedeli spiegherà cosa mangiano gli astronauti, come si vestono, come si lavano, come dormono, cosa fanno nel tempo libero, insomma tutti i segreti della vita affascinante ma difficile degli esploratori dello spazio e illustrerà le loro missioni sulla Luna.



Nella stessa serata verrà offerto al pubblico, a partire dalle ore 21:30, anche uno spettacolo multimediale nel nuovo Planetario fisso del Parco astronomico “Livio Gratton”, formidabile strumento di simulazione del cielo, in grado di ospitare fino a 50 persone. Sotto la cupola di sette metri di diametro, il pubblico potrà scoprire dalla viva voce dell’esperta planetarista dell’Associazione Selene Dall’Olio le principali caratteristiche morfologiche e strutturali del nostro satellite naturale, i moti e le fasi lunari, nonché l’avvincente storia della sua esplorazione. L’impiego di foto e video spettacolari renderà l’esperienza di visita del Planetario di grande impatto emozionale.



A chiudere l’evento, le insostituibili osservazioni a occhio nudo e ai nuovi telescopi del Parco astronomico della Luna, protagonista della serata, e di tutti gli oggetti celesti visibili sotto la guida degli operatori dell’ATA. Sarà possibile osservare nel corso delle prime ore di oscurità Marte e Saturno a sud – ovest e Giove a ovest. Visibile invece per tutta la notte, ma solo al telescopio, Urano: fa la sua comparsa sull’orizzonte orientale poco dopo il tramonto del Sole, culmina a sud nelle ore centrali della notte e tramonta a occidente quando il cielo si illumina alla luce dell’alba. Anche Nettuno gode di ottima visibilità per gran parte delle notte: dopo il tramonto del Sole si trova già alto in cielo in direzione sud-est e nel corso della prima parte della notte raggiunge la massima culminazione a sud. Anche le costellazioni offriranno uno spettacolo unico e regaleranno al pubblico in visita al Parco astronomico di Rocca di Papa grandi emozioni.



Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a segreteria@ataonweb.it