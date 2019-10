Speciale Halloween: i fantasmi storici di Roma

Nella notte di Halloween, la più terrificante dell’anno, non poteva mancare una passeggiata alla scoperta dei “fantasmi storici” che ancora oggi sembrano popolare Roma. Un itinerario tra fantasia e realtà ci condurrà nei luoghi magici ed esoterici della Capitale, andando alla ricerca delle storie più curiose che la tradizione popolare ha mantenuto in vita e della verità che si cela dietro a miti e leggende. Fantasmi, streghe, maghi e megere saranno la “paurosa compagnia” di questa notte dove tutto può succedere!



Quando

Giovedì 31 Ottobre 2019 alle ore 21:00



Dove

Lungotevere Castello, davanti all’ingresso principale di Castel Sant’Angelo



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona. La prenotazione è obbligatoria. La visita non prevede l’ingresso a Castel Sant’Angelo!



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/speciale-halloween-fantasmi-storici-roma/