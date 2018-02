Speciale Festa della Donna. Tutte le Donne del Potere

Tutte le donne del potere, che nel corso dei secoli hanno reso grande Roma, saranno le protagoniste di questa passeggiata originale e molto intrigante per festeggiare l’8 Marzo! Sante e prostitute, madri e figlie, mogli e amanti, immensamente ricche o provenienti dai bassifondi, saranno loro a raccontarci, attraverso i luoghi, le loro storie fatte di potere, odio, amore, vendetta, fede. Un viaggio tra fantasia e realtà per scoprire le figure che ancora oggi sono parte integrante della tradizione romana, scoprendo quanto Roma stessa sia in realtà una città tutta al femminile!



Quando

Giovedì 08 Marzo 2018 alle ore 19:30



Dove

Piazza Farnese, davanti a palazzo Farnese



Costi

Quota di partecipazione € 8 a persona; gratuito per under 18. La prenotazione è obbligatoria. La visita non prevede l’ingresso a siti o monumenti lungo il percorso.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/tutte-le-donne-del-potere-speciale-8-marzo/