Giovedì 8 Marzo alle ore 20.00, per la prima volta dar Ciriola [Via Pausania, 2 - Pigneto], "Le cose nun dette... ve le dìmo noi": lo spettacolo live di poesia dedicato alle donne e non solo ideato da Er Conte Ciriola & Danilo da Fiumicino.



Una serata evento di poesia, versi romani, storie e risate:

"Storielle in prosa e rime in versi de poesia,

pe’ fà li scemi o ppure i seri co’ ironia.

Daje che aspetti? Prènni posto a la serata,

pe’ festeggià co’na mimosa spensierata:

Te risparmierànno balli sensuali e spojarelli...

...perché ce vò tanto coraggio a dije belli!”

LE COSE NUN DETTE...ve le dìmo noi! [Er Conte Ciriola]



Durante la serata, oltre le poesie, si potranno gustare le ciriole romane in tutte le innumerevoli declinazioni e con i nomi rigorosamente in romanesco!



