Special Marley Day

Edizione speciale del Roma Dub Station dedicata al Re del Reggae Robert Nesta Marley nel mese della celebrazione della sua nascita.

Dalle 21 proiezioni CINEMARLEY

Shop Corner /

Mostra fotografica/

Infopoint /



Dalle 23 ai controlli del DUBBLETRACK SOUND SYSTEM:

Mr Roots&Culture Laganà

Black Pearl

Orange Beat

Radio Torre

Dubbletrack feat Emelman and Danny Dubble



Dopo il successo della prima serata vi aspettiamo numerosi e calorosi per dare continuità a questa bellissima avventura nella nuova casa del ROMA DUB STATION.



ALL TRIBES ARE WELCOME!!!

JAH LOVE!!!