Burger Bar Grill il locale con la Borsa della carne, cucina della carne su grill ed experience italo-newyorkese in via dei Filippini, vicino a Piazza della Chiesa Nuova, presenta la Special Burger Bar Bunch. Sabato 2 e domenica 3 giugno dalle 12.00 alle 16.30 tre le proposte di menu tra cui scegliere. In aggiunta a queste formule è sempre possibile ordinare alla carta.

Full Brunch 21 €

Le uova (strapazzate, al tegamino, omlette), servite con hash brown o verdure grgliate, accompagnate da bacon o prosciutto a scelta

Un piatto a scelta fra Sandwich e Burger

Pancakes

Acque aromatizzate

Caffè

Light Brunch 18 €

Le uova (strapazzate, al tegamino, omlette), servite con hash brown o verdure grgliate, accompagnate da bacon o prosciutto a scelta

Healthy Bowl (riso venere, quinoa, orzo, farro da comporre a scelta)

Pancakes

Acque aromatizzate

Caffè

Menù griglia 25€

Mix di carne alla brace (salsiccia, pancetta, entrecote) con contorno di verdure grigliate o patate fritte

Pancake con sciroppo d’acero o cioccolato e frutta fresca

Acqua aromatizzate

Caffè