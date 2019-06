Torna Speaker Factory, il casting radio di Dimensione Suono Roma! Una giornata intera di audizioni radio, mercoledì 3 luglio 2019, in una location unica: il palco del Teatro Brancaccio di Roma. Una nuova, adrenalinica edizione a base di audizioni, crossmedialità, collegamenti radio, interazione e dirette social.

Speaker Factory è il casting dedicato a chi sogna di fare radio e di essere la nuova voce di Dimensione Suono Roma, nato a Roma nel 2004 per offrire alle voci giovani e promettenti l’opportunità di entrare nel mondo della radio e di iniziare una promettente carriera radiofonica su Dimensione Suono Roma. In palio, ogni anno, un contratto da conduttore della durata di 3 mesi.

Speaker Factory offre un’opportunità concreta di accesso alle aziende del gruppo editoriale RDS e al mondo radiofonico in generale, promuove il mezzo radio tra i giovani e apre le porte a nuove idee creative in ambito crossmediale.

Le audizioni coinvolgono i candidati in una semplice prova, in cui sono invitati a simulare un intervento radio con cuffia e microfono, di fronte a una giuria tecnica, e a partecipare a un contest interattivo in cui esprimono tutta la loro personalità.

Per partecipare al casting è necessario avere personalità, passione per la radio e un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. Caratteristiche come la conoscenza della dizione, della musica e dell'inglese, insieme all’attitudine per la conduzione, l’intrattenimento e l’interazione, saranno molto gradite dalla giuria. Ma il casting è aperto anche a chi non ha mai avuto nessuna esperienza radiofonica: il talento potrebbe nascondersi in chiunque!

L’iscrizione si effettua tramite una semplice e veloce registrazione online sul sito www.dimensionesuonoroma.it.

Per rendere la giornata ancora più speciale, durante il casting, le voci di Dimensione Suono Roma intratterranno tutti i partecipanti con attività, collegamenti radio, gadget e dirette social. Anche quest’anno, durante i giorni del casting, i partecipati avranno l’opportunità di incontrare tutte le voci della radio, compresi Geppo e Ignazio Failla, conduttori de “La Sveglia dei Gladiatori”, e Francesca Milani e Manuel Saraca, gli irresistibili show del drive time di Dimensione Suono Roma! Le prime due edizioni di Speaker Factory si svolsero nel 2004 e nel 2005 a Cinecittà Campus, nella cornice della storica location romana, simbolo mondiale del talento artistico e cinematografico. Dal 2006 al 2014 il casting si è svolto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, la location dove tutto l’anno si esibiscono gli artisti e le star della musica più popolari. Dal 2015 al 2018, Speaker Factory è stato ospitato negli spazi della Galleria Commerciale Porta di Roma.

Quest’anno, infine, una nuova affascinante location: il palco del Teatro Brancaccio di Roma, dove tutto l’anno vanno in scena gli spettacoli e i musical con gli artisti e i comici più forti del momento. In oltre un decennio di audizioni, Speaker Factory ha offerto una chance concreta a migliaia di ragazze e ragazzi con un sogno in comune: essere la nuova voce di Dimensione Suono Roma.

L'elenco dei vincitori delle precedenti edizioni di Speaker Factory

2004 – Renzo Di Falco, conduttore RDS 100% Grandi Successi

2005 – Roberto La Franca

2006 – Paolo Corridore e Annalisa Colavito

2007 – Ignazio Failla, conduttore Dimensione Suono Roma

2008 – Viviana Rapisarda

2009 – Camilla Fraschini, conduttrice Radio Capital

2010 – Gianluca Guarnieri

2011 – Matteo De Martino

2012 – Giada Pari, conduttrice RTL 102.5

2013 – Laura Buono, conduttrice Dimensione Suono Roma

2014 – Davide Berton, conduttore Dimensione Suono Roma

2015 – Davide Mannone, conduttore Radio Globo

2016 – Luisa Ginetti, conduttrice Radio Zeta

2017 – Gianmarco Callari, conduttore Dimensione Suono Roma

GALLERY

Iscrizioni, info e regolamento: www.dimensionesuonoroma.it

NB: Le iscrizioni al casting si concluderanno improrogabilmente il primo luglio 2019 alle ore 24.00