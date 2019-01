Spazzasmog e i segreti di sottocittà al Nuovo Teatro San Paolo

SPAZZASMOG E I SEGRETI DI SOTTOCITTA'

Spettacolo per bambini e ragazzi

Testo e Regia di Valentina Bruscoli



Domenica 27 Gennaio ore 16:30

Inizio spettacolo ore 17:00

Una favola moderna sull’educazione ambientale



In una città moderna, solo un po’ più inquinata delle nostre, assediata da nuvole di smog senza fine e schiere di ratti giganteschi, un ragazzo vive in una piccola casetta. Al riparo dal mondo, sogna il cielo stellato e il profumo del vento, coltivando il suo amore per la natura di nascosto. Dalla cappa del camino guarda la luna, e così ogni sera suona il violino e si addormenta. Il risveglio è drammatico. La casa è stata saccheggiata da ratti enormi, non resta più nulla: niente cibo, né piante, anche il suo violino è scomparso! Come la sua casa anche tutta la città è in grave pericolo. La regina che vive nel regno di Sottocittà, attraverso i grossi ratti al suo servizio, vuole impossessarsi del mondo che sta sopra inquinandolo e diffondendo attraverso tubature e condotti la sua potente miscela tossica, creata riciclando i rifiuti del sopracittà nel suo laboratorio segreto del Sottocittà: la Schiumacola. Il giovane giardiniere decide di partire, per recuperare le sue cose e impedire alla scienziata di realizzare il suo malvagio progetto. Con la sola guida di un minuscolo topino e dei bambini del pubblico, e grazie ai consigli della Nonna Geca, un’antica alchimista, Spazzasmog raggiungerà per un dedalo di condotti il Sottocittà. Questo è il luogo dove si accumulano tutte i veleni e i residui delle città. Un regno misterioso e pericoloso. Il nostro Spazzasmog, riuscirà ad affrontare la regina e a riportare il verde in città?



Cast

Compagnia Teatrale Sovada



Testo e Regia Valentina Bruscoli

Con Davide Volpe, Sonny Rizzo e Valentina Bruscoli



Scene e Costumi Doppiotratto