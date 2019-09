Lo spazio silenzioso, laboratorio di fotografia sulle periferie per raccontare Spinaceto

Il 12 e il 13 settembre, dalle 16 alle 19, a Officina Estate 2019, è in programma il Laboratorio di fotografia sulle periferie per raccontare Spinaceto da un diverso punto di vista, a cura di Fabio Moscatelli.

Il laboratorio

Per promuovere ancora l’ascolto e lo sguardo, per catturare l’invisibile protagonista della nostra vita quotidiana Fabio Moscatelli con il suo laboratorio di fotografia Lo sguardo silenzioso accompagna i partecipanti ad osservare Spinaceto non con gli occhi dell’abitudine.

Qual è la domanda che ci poniamo davanti a territori che fanno parte del nostro quotidiano e che spesso attraversiamo quasi senza accorgercene. La fotografia diventa il mezzo per cercarne la risposta. L’invisibile protagonista della nostra vita quotidiana, spesso diventato tale per l’abitudine di guardarlo sempre con gli stessi occhi, e l’invisibile divenuto tale per la sua ingombrante presenza.

Raccontare Spinaceto da un diverso punto di vista, cercare sinestesie attraverso colori, profumi e sensazioni, per poi trasporle in immagini. Una ricerca visiva e concettuale per riscoprire un territorio "invisibile" e dargli una identità, attraverso le fotografie e lo studio di autori che si sono cimentati in questa sfida.

Per maggiori informazioni: https://officinadelleculture.wordpress.com/terza-edizione-settembre-2019/