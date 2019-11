Spazio Natale Emergency a Roma: trovare il regalo perfetto facendo un gesto di pace

Anche questo Emergency trasforma l'affannosa corsa ai regali in un'occasione per trovare il regalo perfetto facendo un gesto di pace e contribuendo a garantire siuti e cure alle vittime della guerra e della povertà.

In Natale di Emergency tornerà in varie città italiane, negli Spazi Natae dedicati, veri e propri temporary shop che offrono l’opportunità di scegliere regali “fatti per bene”, permettendo di sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione. Negli Spazi Natale e in piazza, inoltre, sarà possibile acquistare il panettone di Emergency durante alcune giornate dedicate.

Spazio Natale Emergency a Roma

Lo Spazio Natale Emergency di Roma è ospitato all’interno dell’ Infopoint di Emergency, in via IV novembre 157/B (ad.ze Largo Magnanapoli). Lo Spazio è aperto dal 23 novembre al 24 dicembre, con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Il 24 dicembre lo Spazio sarà aperto dalle 10.00 alle 14.00.

Per maggiori informazioni: https://eventi.emergency.it/natale-per-emergency/