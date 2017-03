Spazi d’eccezione all'Auditrium Parco della Musica. Curata dall’incontro di S.a.L.E. - Docks (Venezia) e Escuela Moderna (Milano), la mostra è costituita da 6 teli stampati fronte/retro sui quali sono presentati i progetti di oltre ottanta artisti, architetti e performer.

Pensata in relazione al tema di Libri Come, Confini, Spazi d’eccezione è una mostra che intende analizzare la spazializzazione dello stato d’eccezione, i suoi effetti sullo spazio urbano e sulla vita che lo attraversa e dunque i suoi confini. La mostra è stata presentata per la prima volta nel giugno scorso alla Biennale di Venezia di Architettura.