Spastic Monkeys Arctic Monkeys Tribute al Balck Out

Sabato 23 Settembre

Black Out

Spastic Monkeys

Arctic Monkeys Tribute Experience Live

Free Entry!



Bio Spastic Monkeys

"Spastic Monkeys - Arctic Monkeys Tribute Band" è un progetto che nasce nel 2013.

Dopo un primo anno dedicato unicamente allo studio del sound degli album della band inglese, gli Spastic Monkeys cominciano a farsi notare nella scena musicale romana.

A cavallo tra il 2014 e il 2015 la band si sposta dalla Capitale prima rimanendo nel Lazio e poi entrando in terra umbra con il live al Supersonic Music Club di Foligno e la partecipazione al festival "Barcollo al Pub" nella provincia perugina.

Con l'inizio del 2016 gli Spastic Monkeys decidono di festeggiare il decimo anniversario di "Whatever People Says I Am, That's What I'm Not" con la riproduzione live dell'intero album.

A Febbraio 2016 la band organizza il suo primo tour che tocca le regioni di Campania, Basilicata e Puglia.

Il 29 Aprile esce il remake audio e video di "R U Mine?", dopo mesi di duro lavoro.

Il 21 Maggio del 2016 partecipano ad una delle serate più influenti della scena rock romana: il Rock Arena del Black Out.

Il 12 Giugno 2016 Alex Turner viene a conoscenza degli Spastic Monkeys ricevendo una maglietta della band.

La fine del 2016 culmina con la prima meta fuori dall'Italia: il Water Hole Live Music Bar di Amsterdam.

A seguire la band partecipa alla Oasis Mania Night a Stazione Birra e conclude l'anno con un live nell'ormai tradizionale Defrag di Roma.

Il 2017 è un anno di svolta per gli Spastic Monkeys: dopo il successo della serata al Freqency di Pomigliano D'Arco e l'immancabile celebrazione del decimo anniversario del secondo album degli Arctic Monkeys, la band viene ingaggiata dal Keble College di Oxford.



Nasce così The Arctic Monkeys Experience, progetto internazionale che permette alla band di ampliare le proprie possibilità e che li porterà appunto a suonare davanti a più di mille persone in terra inglese.



Membri del gruppo

Voce\Chitarra: Fabio D’Amato

Chitarra\cori:Simone di Cataldo

Basso\cori: Alessio Vitali

Batteria: Fabrizio Campomori



