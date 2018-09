Sparkling Cocktail Party: bollicine, musica e piatti gourmet

Per festeggiare la fine della stagione estiva, con la partnership delle bollicine Ferrari, il Radisson Blu es.Hotel di Roma organizza uno degli appuntamenti più esclusivi del settembre romano. Cocktail dedicati alla serata, calici di bollicine italiane e DJ set con vista sui tetti di Roma, in una delle location più spettacolari ed evocative della capitale.

Sparkling Cocktail Party

Saranno due tra i migliori DJ della scena nazionale ad accompagnarvi lungo tutta la serata: Luca De Gennaro è uno dei più conosciuti DJ, giornalisti e appassionati di musica d’Italia. La sua trentennale attività lo ha portato a collaborare con musicisti di valore internazionale e a creare alcune delle più apprezzate compilation lungo almeno due decenni, unendo a questa la sua attività di autore per gli editori più noti della scena musicale italiana.

Corrado Fortuna è attore, regista, scrittore e DJ tra i più conosciuti. Vanta numerosissime collaborazioni con personalità del calibro di Tornatore, Virzì, Faenza e Woody Allen. La sua passione per la musica lo ha condotto negli anni ad intraprendere una fortunata carriera come DJ, oltre che come regista di videoclip musicali e documentari.

La special guest sarà Stefano Senardi, tra i più conosciuti produttori musicali e direttori artistici italiani: sarà sua la playlist di brani selezionati che condurrà alle esibizioni dei due DJ.

Durante l’evento saranno serviti assaggi per presentare le nuove creazioni dello chef Giuseppe Gaglione, autore di una cucina improntata alla rispettosa rivisitazione dei classici della tradizione italiana e incentrato in una importante opera di selezione di prodotti esclusivamente Made in Italy.

Saranno moltissimi gli ospiti della serata, selezionati tra i più importanti protagonisti della moda, dello spettacolo e della musica italiana, ed importante sarà l’adesione di giornalisti delle più conosciute testate italiane che si occupano di lifestyle, cibo, spettacolo e arte oltre ad importanti manager e dirigenti delle aziende italiane ed internazionali.

Il Settimo Piano

La struttura sinuosa e contemporanea concepita dagli architetti King & Roselli ha nel settimo piano uno dei suoi indiscutibili punti di forza. Nessun’altra terrazza, al pari di quelle del Radisson, ha vista e struttura così intrattenitiva e multiforme.

Le varie terrazze del Radisson Blu es. Hotel, Rome hanno affacci differenti: dai pittoreschi tetti del quartiere Esquilino, al lato urbano della Stazione Termini, passando per gli squarci di apertura verso le colline della provincia romana. Queste diverse vedute e l’architettura fuori dal comune hanno reso il settimo piano del Radisson una delle location più esclusive e utilizzate per la realizzazione di set fotografici, spot pubblicitari e film per il cinema.

Il settimo piano ospita il bar Zest, il ristorante Sette, la piscina all’aperto, una importante sala colazioni e vari spazi per realizzare banchetti e buffet aziendali, un’esclusiva sala meeting, un centro benessere con area fitness (comprensiva di vasca idromassaggio, sala pesi, zona relax e sauna), differenti terrazze costruite senza soluzione di continuità e disponibili per ogni tipologia di evento privato o aziendale.

La piscina, aperta nelle stagioni calde con annesso bar e ristorante con servizio a bordo vasca, è una delle attrazioni più amate dal pubblico. Il cielo, da sdraiati sui lettini sembra a pochi metri, ed i colori del tramonto rendono questo angolo di Roma uno dei luoghi migliori da cui osservare il crepuscolo. Oltre alla possibilità di balneazione e sosta dal mattino fino alle ore 19:30, è anche location storica di alcuni party aperti al pubblico con musica dal vivo e DJ set, attività queste da sempre fiore all’occhiello dell’organizzazione eventi del Radisson Blu.

Il settimo piano: location per film

Il settimo piano e tutta la struttura alberghiera è da sempre location ideale per set fotografici, spot pubblicitari e film per il cinema internazionale. Per citarne solo alcune: Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh, Caos Calmo tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi per la regia di Antonello Grimaldi, La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, Tutta la Vita Davanti di Paolo Virzì, Io, Loro e Lara di Carlo Verdone, Manuale d’Amore 2 di Giovanni Veronesi, Ovunque Sei di Michele Placido e L’amore Ritorna di Sergio Rubini. Inoltre molti spot pubblicitari, video musicali e serie TV sono ambientati negli spazi dell’hotel. Da sempre si realizzano presso la struttura shooting redazionali e professionali per le più importanti testate nazionali ed internazionali di moda, lifestyle e arte come Vogue, GQ, Vanity Fair, Panorama, First, Grazia, Men’s Health, Freeda, Spaghetti Mag.

Il Ristorante Sette

Il centro dell’accoglienza tipica del Made in Italy non può mancare la buona cucina e l’ospitalità ristorativa, parte integrante della migliore tradizione nostrana ed espressione di secoli di cultura su cui l’Italia si è formata e si è evoluta.

La filosofia di cucina, alla base di tutti i menu del Ristorante Sette e Zest, è la sapiente complementarietà tra la freschezza degli ingredienti (rigorosamente italiani) e le influenze mediterranee che permettono ai nostri ospiti di gustare ricette sane e semplici senza rinunciare alla tradizione.

l ristorante Sette è la casa di chef Giuseppe Gaglione. La sua mano è lineare come la cucina mediterranea che lo caratterizza, arricchita da materie prime e tecniche di cottura che appartengono alle tradizioni di tutto il mondo. Si alternano la bassa temperatura alla cottura nel tajine, sapori mediorientali a sentori squisitamente romani, continui giochi di temperature e di consistenze sono sempre al servizio della piacevolezza del piatto, anche per i palati meno sofisticati.

Il menu di Sette rappresenta una proposta di cucina caratterizzata da materie prime che appartengono alle eccellenze della produzione agroalimentare italiana, preferendo alternare tradizioni lontane. A completare un’offerta capace di soddisfare tutti i gusti una carta dei dessert incentrata prevalentemente sull’uso di frutta di stagione e con una ampia selezione di formaggi di differenti provenienze e sapori.

Il servizio, formale ma mai rigido, è a disposizione delle richieste dei clienti ed è pronto a trovare ogni abbinamento possibile con vini e bollicine tra le migliori aziende vitivinicole del Made in Italy.

Radisson Blu es.Hotel

L’Es Hotel, progettato dallo studio romano King Roselli Architetti Associati, è situato sul colle Esquilino, nel quartiere multietnico di Piazza Vittorio. E’ un edificio moderno e dalle linee sinuose realizzato con ampio utilizzo di materiali come vetro, acciaio, metallo e legno. I volumi dell'albergo galleggiano sui reperti archeologici ritrovati nelle viscere del quartiere, oggi innestate alla perfezione in una lobby multiforme e contemporanea. A livello architettonico è centrale il motivo degli elementi marini e delle imbarcazioni che solcano il Mediterraneo. Ogni stanza, area comune o superficie calpestabile è realizzata con i materiali tipici delle creazioni più avveniristiche tra le imbarcazioni contemporanee.



