Sparkleday 2019, a Roma l'appuntamento con le migliori bollicine d’Italia

Torna Sparkleday, l’appuntamento annuale con le migliori bollicine d’Italia. Si svolgerà anche quest’anno a Roma all’Hotel Westin Excelsior sabato 30 novembre per dar vita alla più grande degustazione di bollicine italiane con oltre 200 etichette in mescita.

Non mancherà l'abbinamento con dell'ottimo cibo grazie alla presenza di alcune postazioni di street food dove acquistare fritti, crudi e cotti di pesce, maritozzi gourmet e molto altro.

SparkleDay 2019, come partecipare

Sabato 30 novembre al The Westin Excelsior in Via Veneto Roma dalle ore 16 alle ore 22.

Costo ingresso €15 (include una copia della guida, il calice di degustazione e la sacca porta bicchierebicchieri)

Costo ingresso sommelier €10 (per usufruire della riduzione sarà necessario mostrare la tessera associativa - AIS ARS FIS FISAR ONAV - in biglietteria il giorno dell'evento)

Ecco il link per consultare l'elenco provvisorio delle aziende presenti: https://www.cucinaevini.it/sparkleday-30-novembre-2019-roma/

Per maggiori informazioni ecco l'evento Facebook ufficiale di SparkleDay2019: https://www.facebook.com/events/737493106769398/