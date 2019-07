Spaghettongola a Fiumicino

Meno sette all’evento più divertente e mangereccio dell’estate laziale. Dal 2 agosto a Fiumicino (Parco Tommaso Forti, via Lorenzo Bezzi) torna l’undicesima edizione di ‘Spaghettongola’ la festa che celebra un capolavoro della cucina laziale: gli spaghetti alle vongole lupino.

Dopo il programma ecco svelati i menù. “Il menù classico – spiega il presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, organizzatrice dell’evento, Stefano Conforzi - che comprende gli spaghetti alle vongole lupino, soutè cozze e vongole, bruschetta al pomodoro, patatine fritte, boccetta acqua. E il menù deluxe con antipasto di mare, spaghetti alle vongole lupino, frittura di calamari, patatine fritte, boccetta d’acqua. C’è anche un menù bambino con hamburger, patatine fritte e acqua. Il tutto accompagnato da eventi musicali e di intrattenimento imperdibili, birre artigianali, stand e divertimento per i più piccoli”.

Apertura cucina alle 19.45. La domenica invece anche a pranzo.

“L’evento nasce per celebrare le vongole lupino, pescate direttamente dai nostri pescherecci, e fare beneficenza - sottolinea Stefano Conforzi -. È anche un modo per aggregare tante persone, farle passare una bella serata in compagnia con ottimo cibo e un programma di intrattenimento davvero speciale. Invitiamo tutti a venirci a trovare, saremo come al solito una splendida sorpresa”.