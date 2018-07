Spaghettongola a Fiumicino: menù e programma 2018

Tutto pronto per Spaghettongola, la festa degli spaghetti alle vongole lupino di Fiumicino. Decima edizione per la festa più mangereccia dell’estate laziale.

Si inizia il 3 agosto, si finisce il 12 nella splendida location di Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi). Manifestazione aperta tutti i giorni dalle 19. La domenica anche pranzo.

Il menù di Spaghettongola

Menù speciale quest’anno: spaghetti alle vongole lupino, insalata di mare, frittura di calamari, soute di cozze e vongole, bruschette, bevande.

Musica e spettacoli

Svelato anche il programma degli eventi. La guest star sarà Fiordaliso che si esibirà il 6 agosto. Tra gli ospiti della Spaghettongola Luca Vicari che riproporrà il grande repertorio di Lucio Battisti, Gianfranco Phino con il suo irresistibile show tutto da ridere, Antonella Costa che coniugherà cabaret e musica, I soliti ignoti con uno show musicale da far rimanere senza fiato, la piccola orchestra di musica popolare con la sua pizzica. Quest’anno novità assoluta il Festival della Spaghettongola, in cui si esibiranno giovani promesse della musica italiana.

“La Spaghettongola - spiega Stefano Conforzi, presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, organizzatrice dell’evento - è ormai un appuntamento immancabile dell’estate laziale. Ogni anno tantissimi affezionati vengono a trovarci e moltissimi nuovi amici vengono a conoscere le prelibatezze della nostra cucina. L’obiettivo è sempre lo stesso: dare prestigio ai nostri piatti tipici e fare beneficenza, il ricavato infatti sarà devoluto per regalare un sorriso a chi non vive un buon presente”.



Tantissimi gli stand con la fiera di agosto. Baby Parking per i più piccoli. E da quest’anno anche un fornitissimo bar con birre speciali, gelati artigianali e sorbetti di ogni tipo.



Spaghettongola: il programma degli eventi

- Venerdì 3 Agosto. Ore 21 Roberto e Daniela (musica da ballo). Ore 22 Luca Vicari (Tributo Lucio Battisti)

- Sabato 4 Agosto. Ore 21 Festival della Spaghettongola (Rassegna Musicale). Ore 22 Antonio delle Donne (Show Musicale)

- Domenica 5 Agosto. Ore 21 Festival della Spaghettongola (Rassegna Musicale). Ore 22 Stardust (Show Musicale)

- Lunedì 6 Agosto. Ore 21 Doodles (musica). Fiordaliso (musica)

- Martedì 7 Agosto. Ore 21 Roberto Finesi (balli di gruppo). Ore 22 Gianfranco Phino (Cabaret)

- Mercoledì 8 Agosto. Ore 21 Festival della Spaghettongola (Rassegna Musicale). Ore 22 Antonello Costa (Musica e Cabaret)

- Giovedì 9 Agosto. Ore 21 Mille Luci Dance (esibizione di ballo). Ore 22 Hitaliani Live (Musica Italiana)

- Venerdì 10 Agosto. Ore 21 Roberto e Daniela (musica da ballo). Ore 22 I Soliti Ignoti Band (Show Musicale)

- Sabato 11 Agosto. Ore 21 Gio' Croce (musica). Ore 22 Canto D'inizio Piccola Orchestra Di Musica Popolare (Pizzica)

- Domenica 12 Agosto. Ore 21 Roberto e Daniela (musica da ballo). Ore 22 Finale Festival della Spaghettongola (Rassegna Musicale)