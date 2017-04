Sabato 15 aprile, con inizio alle ore 20:00, torna al MONK SpaghettiDecathlon – Il Sabato Santo della Nuova Scena. Un vero e proprio punto d'incontro, che raccoglierà filologicamente un intero movimento di nuovi songwriters e band che si stanno affacciando (e stanno diventando essi stessi) la nuova scena. L'evento, organizzato in collaborazione tra Spaghetti Unplugged e Decathlon, rappresenta la più importante occasione di incontro tra la Capitale e la nuova generazione di musicisti romani. Il format nasce con la fortunatissima prima edizione del 2016, tenutasi al Teatro Quirinetta. La serata raccolse un pubblico di oltre 1000 persone e ben 25 interventi artistici, tra cui Thegiornalisti, Wrongonyou, Joe Victor, Luca Carocci, Kutso e tantissimi altri. Da segnalare, durante la prima edizione, anche l'intervento di Roberto Angelini, a rappresentare un ponte generazionale tra la nuovissima scena e quella ormai più affermata, oltre a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale come “ospite straniero”.

SpaghettiDecathlon 2017 si terrà al MONK (Via Giuseppe Mirri, 35), uno dei locali di riferimento per la musica Live romana e nazionale. La serata-concerto prevedrà 25 live dei migliori nuovi artisti romani, oltre ad un contest, la OPEN10 SELECTION tra 10 giovanissime band: i due vincitori avranno la possibilità di suonare sul main stage del MONK durante la serata. Grandi ospiti della scena indipendente nazionale saranno presenti sul palco e interverranno a sorpresa. Ospite “straniero” d'eccezione, invece, sarà Davide Toffolo, storico frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Si esibirà anche una superband formata per l'occasione da alcuni “nomi caldi” della scena: Leo Pari, Matteo Gabbianelli, Mimosa Campironi e Marco Rissa dei Thegiornalisti, che curerà anche il dj-set finale della serata. Infine, la conduzione della serata sarà affidata a Valentina Correani, attrice e conduttrice (MTV, The Voice, Rai Radio 2) affiancata da Valerio Lundini, autore satirico e musicista.

GLI ORGANIZZATORI RACCONTANO L'EVENTO - Anche quest'anno come l'anno scorso abbiamo deciso di realizzare una evento speciale sotto Pasqua, per realizzare una fotografia sensata di quello che è successo nell'ultimo anno a Roma. L'idea è quella di raccontare tutto un movimento di nuovi songwriters e band che si stanno affacciando nella scena anche se non ancora "esplosi": è un progetto ancora più coraggioso di quello dell'anno scorso. Come ben sappiamo il movimento romano legato al songwriting è molto in fermento in questi ultimi anni (....) e ci piaceva l'idea di raccontare la parte più nuova di questa scena in un evento rappresentativo, per gli artisti ma anche per il pubblico.