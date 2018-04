Spacetronica: Modular + Monkey Tempura + Bear Trip al Teatro Lo Spazio

Un evento che vedrà esibirsi alcune delle più interessanti realtà di musica elettro-acustica contemporanea presenti su Roma. Si presenta così Spacetronica, nuova rassegna itinerante che domenica 15 aprile aprirà i battenti con un primo appuntamento presso il Teatro Lo Spazio.

Sul palcoscenico tre band di recente formazione tra cui i Modular, formazione in cui l’elettronica sposa la musica d’avanguardia, i Monkey Tempura, band che fonde sonorità Nu Soul, Electro, Indie e Jazz contemporaneo, e i Bear Trip, trio che si pone come punto di incontro tra jazz e musica elettronica. Un evento unico con tre gruppi composti da musicisti assai attivi nel territorio capitolino che fanno della sperimentazione e della ricerca sonoro il loro cavallo di battaglia.

Modular

Una band che rappresenta un viaggio tra stili diversi, dove l’uomo incontra la macchina e dove l’elettronica si sposa musica d’avanguardia e paesaggi metropolitani. Questa l’essenza dei Modular, progetto che fonde i linguaggi della musica creando una forma d’arte cangiante dalla grande varietà di suggestioni e sensazioni. Dalla voce, la prima e più arcaica espressione musicale dell’essere umano, ai sintetizzatori elettronici analogici e digitali, passando per strumenti a percussione ed elettrici. Un percorso, dunque, che parte dal concetto di ripetitività dei ritmi tribali e che si sviluppa attraverso strutture complesse appartenenti alla teoria musicale contemporanea. L’incontro tra uomo e macchina, dove la macchina, piuttosto che essere uno strumento nelle mani dell’uomo, collabora con lui suggerendogli nuove e impensate direzioni e soluzioni. Ambienti sonori che trasportano l’ascoltatore in paesaggi fantastici, occasionalmente arricchiti da costruzioni solistiche che catturano l’attenzione senza mai prevaricare. Alla base di questa idea, i sintetizzatori modulari, strumenti musicali che si compongono di “moduli”, ovvero elementi che possono generare, modificare o addirittura collegare suoni in qualsiasi modo o ordine. In questo modo può nascere ogni volta uno strumento diverso, capace di creare nuove sonorità che cambiano forma continuamente.

Monkey Tempura

Un quartetto che spazia tra sonorità Nu Soul, Electro, Indie e Jazz contemporaneo. Questa l’essenza dei Monkey Tempura, band che ha recentemente pubblicato il primo disco Ready / Set / Go! con l’etichetta Filibusta Records. Un progetto caratterizzato da una miscela di suoni in cui si combinano canzone d’autore, soluzioni ritmiche intriganti e groove originali. Il quartetto è stato fondato dalla cantante e compositrice Francesca Palamidessi e dal bassista e compositore Francesco De Palma. Due musicisti versatili e dalla formazione accademica che hanno in comune forte attitudine alla ricerca musicale e un incondizionato amore per la cucina giapponese. Nel corso del tempo, però, la band si è completata con l’aggiunta di Carlo Ferro alle tastiere ed elettronica e Marco Tardioli alla batteria. Grazie all’influenza di questi due ultimi membri i Monkey Tempura hanno trovato una forma definitiva coniugando la potenza del rock, con l’eleganza del jazz e l’espressività della musica d’autore con l’elettronica sperimentale.

Bear Trip

Un trio crossover che rappresenta un punto d’incontro fra il Jazz e la musica elettronica. La band è composta da Lewis Saccocci alle tastiere e synth, Gianmarco Tomai al basso e synth e Nicolò Di Caro alla batteria. Il trio spazia tra diverse influenze musicali e si muove tra il jazz, il rock, passando per il Funk e la Drum&Bass. L’uso dei Synth si sposa con strutture mutevoli che incorniciano i momenti solistici, mai necessariamente punto di arrivo del climax compositivo. L’utilizzo dell’elettronica nei Bear Trip è un importante veicolo espressivo: il “suono” è una parte fondamentale delle composizioni, nelle quali i temi si sviluppano e si avvicendano in un continuo dialogo tra melodia e groove. Di prossima uscita il loro primo lavoro discografico di composizioni originali pubblicato da Emme Record Label.