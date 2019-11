South Market Christmas Edition: artigianato e vintage in versione natalizia

Regali dell'ultimo minuto, quel maglione vintage perfetto per le feste, artigianato e antiquariato di qualità. Torna a Roma South Market, ma questa volta in versione natalizia.

Il contenitore urbano, nato nel quartiere San Paolo, nella vasta location del San Paolo District, torna nella Capitale in ben 5 date: 7 e 8 dicembre e, successivamente, dal 13 al 15.

South Market in versione natalizia

Artigianato, vintage, collezionismo, antiquariato, arte e street food saranno protagonist al South Market, ma vestiti a festa.

South Market è un progetto dinamico, etico e sostenibile che vuole creare connessioni tra diverse realtà e valorizzare la storia dell’area metropolitana di Roma Sud. South Market vanta oltre 200 espositori e un programma di eventi che lo rende un punto di riferimento per il quartiere, ma non solo.

La Christmas Edition del mercato di artigianato, vintage e collezionismo, dunque, si svolgerà nelle giornate sopra elencate, dalle 10 alle 20.

Per maggiori informazioni o per partecipare come espositore, chiamare i seguenti numeri:

+39 331 9851635 | +39 392 6711409 o scrivere a info@southmarket.it