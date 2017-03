SOUNDTRACK - La colonna sonora nel cinema Lele Marchitelli, autore delle musiche originali di "The Young Pope" e "La grande bellezza", racconterà il suo lavoro di ideazione e realizzazione di una colonna sonora, del rapporto/dialogo che si stabilisce fra autore delle musiche e regista e in particolare della sua collaborazione con Paolo Sorrentino. Analizzerà il rapporto fra musica e immagini in movimento, per evidenziare come l'incontro fra i due linguaggi possa produrre o amplificare il senso di un'inquadratura, di una scena, di un intero film. Lele Maerchitelli è un compositore e musicista italiano. Negli anni '90 è autore delle musiche di programmi comici come Avanzi, Pippo Chennedy Show e L'ottavo nano. Dal 2001 al 2006 è direttore musicale del Teatro Ambra Jovinelli di Roma, periodo durante il quale ha ideato e curato rassegne come Jazz all'Ambra, Sceneggiature ed Italia Oggi. Per il cinema ha collaborato come autore di colonne sonore per film di importanti registi quali Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Cinzia TH Torrini, Riccardo Milani, Carlo Verdone, Paolo Sorrentino. Lunedì 6 Marzo ore 18,30 Via degli Ausoni, 1 ingresso gratuito